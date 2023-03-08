طريقة عمل الفتة السوري | المقادير والخطوات

تحتاج ربة المنزل، إلى وصفات مختلفة وشهية لتقدمها إلى الأسرة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفتة السورى في السطور التالية:

طريقة الفتة السوري

مقادير عمل الفتة السوري

3 كوب أرز

2 ورقة لورا

ليمون أسود

عود قرفة

2 فص حبهان

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة كبيرة كاري

زيت

ملح

فلفل أسود

صدور دجاج مطهية ومقطعة شرائح

خبز شامي محمر

الصوص

2 كوب زبادي

1 كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة ثوم

طريقة تحضير الفتة السوري

يقلب الأرز مع التوابل في الزيت على النار

يضاف له الماء والملح ويخفض النار عند الغليان ويغطى ويترك حتى تمام النضج

يوضع الأرز مع الخبز في طبق التقديم

يضاف على الوجه شرائح الدجاج



الصوص

تخلط مكونات الصوص ويضاف على وجه الفتة وإلى جانبها

تقدم الفتة