عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لغرس الانتماء.. طالبات مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات يزرن متحف أعلام الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 زارت مجموعة من طالبات مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات  متحف اعلام الدقهلية بديوان المحافظة، وذلك في اطار نشاط التربية النفسية لمدارس ادارة شرق المنصورة التعليمية.

وتأتي الزيارة بهدف تعميق الوعي والتعريف بما يحدث في الدقهلية من مشروعات تنموية وقومية لتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمة والتعريف والتثقيف بنماذج الاعلام من ابناء الدقهلية في كل المجالات الفكرية والفنية والثقافية والادبية والدينية والسياسية والعلمية بهدف أن يكونوا قدوة امامهم ليحذو حذوهم في المستقبل.

 وحضر  الزيارة وليد حشيش مدير ادارة شرق المنصورة ويرافقه موجهى التربية النفسية  نادرة بدير و فاطمه شتيوي وعدد من  الاخصائيين في التربية النفسية وخبيري التربية المسرحية بشرق المنصورة التعليمية.

واكد “مختار” ان  برنامج مبادرة "اعرف بلدك" يتضمن تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية، بالاضافة الى الاعلام من ابناء المحافظة الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الانسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية وايضا الدينية.

وأضاف أن المبادرة تهدف أيضا لتعريف الابناء بحجم الانجازات والمشروعات القومية التي تتم علي ارض المحافظة في كافة المجالات بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار ان الدقهلية احدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية الحفاظ علي المنجزات لصالح الاجيال المتعاقبة.

مشروعات تنموية الدقهلية يوم الشهيد محافظات المجالات الفكرية والفنية مبادرة اعرف بلدك طلاب المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

زلازل مدمرة يوم 8 مارس.. البحوث الفلكية ترد على العالم الهولندي |فيديو

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: إحالة 31 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

ترشيحاتنا

بلاش أكلات مستفزة في رمضان.. عزة مصطفى توجه رسالة لبرامج الطبخ |فيديو

للمتقدمين لحج القرعة 2023.. كل ما تريد معرفته عن التكاليف وطريقة الدفع

تصدر المجموعة.. بيراميدز يقسو على أسكو كارا ويفوز 4-1 في الكونفدرالية

4 حوادث شغلت مواقع التواصل| الإسكندرية أبشعها.. وتعاطف كبير مع ضحية الكلب

جريمة نص الليل| حكاية جلسة صلح بالإسكندرية تنتهي بقتل زوجة وأطفالها وعائلتها بـ 20 رصاصة

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

اشرب وارميها .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

طريقة تحضير عجينة البيتزا بوصفة اقتصادية

بعد تصريحاتها وظهورها اللافت.. صور آثارت ضجة ل شيري عادل

فيديو

رفضت الرجوع للبيت فقتل العيلة كلها .. تفاصيل مذبحة الإسكندرية |تغطية خاصة

عاجل.. تحذير من وقوع زلازل قوية في عدة مدن عالمية

علاقة ارتفاع منسوب المياه بالإسكندرية وبورسعيد بالزلزال | فيديو جراف

بطلاقة.. أبناء رونالدو يتعلمون اللغة العربية في السعودي.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ