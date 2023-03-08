لغرس الانتماء.. طالبات مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات يزرن متحف أعلام الدقهلية

زارت مجموعة من طالبات مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات متحف اعلام الدقهلية بديوان المحافظة، وذلك في اطار نشاط التربية النفسية لمدارس ادارة شرق المنصورة التعليمية.

وتأتي الزيارة بهدف تعميق الوعي والتعريف بما يحدث في الدقهلية من مشروعات تنموية وقومية لتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمة والتعريف والتثقيف بنماذج الاعلام من ابناء الدقهلية في كل المجالات الفكرية والفنية والثقافية والادبية والدينية والسياسية والعلمية بهدف أن يكونوا قدوة امامهم ليحذو حذوهم في المستقبل.

وحضر الزيارة وليد حشيش مدير ادارة شرق المنصورة ويرافقه موجهى التربية النفسية نادرة بدير و فاطمه شتيوي وعدد من الاخصائيين في التربية النفسية وخبيري التربية المسرحية بشرق المنصورة التعليمية.

واكد “مختار” ان برنامج مبادرة "اعرف بلدك" يتضمن تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية، بالاضافة الى الاعلام من ابناء المحافظة الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الانسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية وايضا الدينية.

وأضاف أن المبادرة تهدف أيضا لتعريف الابناء بحجم الانجازات والمشروعات القومية التي تتم علي ارض المحافظة في كافة المجالات بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار ان الدقهلية احدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية الحفاظ علي المنجزات لصالح الاجيال المتعاقبة.