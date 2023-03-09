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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : خطط لإجازة

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، يتمتع مواليده بالجاذبية الكبيرة، يسحر كل شخص يقترب منه، يريد كسر الروتين والتخلص من السلبيات بأي شكل من الأشكال.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023: تجنب الجدال

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية إن عملك قد يجلب السعادة لحياتك اليوم، قد تلاحظ صحتك الحياة الطبيعية اليوم، قد تحتوي حياتك العاطفية على احتمالات لمواجهة التوترات اليوم لذا تجنب الحديث عن الموضوعات المثيرة للجدل مع شريكك، من ناحية أخرى، إذا كانت لديك خطط إجازة ، فقد يكون تنفيذها اليوم مفيدًا، قد يؤدي بيع أي عقار إلى تحقيق ربح لائق اليوم، ولكن من المستحسن أن تنتظر وقتًا أكثر ملاءمة.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

قد تحصل على فرصة للاسترخاء في العمل، تأكد من اكتمال جميع مخرجاتك، العمل بجد والالتزام بالمواعيد قد يقربك من التقييم.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

حاولي الحصول على قسط كاف من الراحة اليوم، حيث قد يحتاجها جسمك، قد يساعد التأمل في جلب السلام إلى عقلك اليوم.

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

حاول أن تعتز بشريكك وأن تقدم له حبك واحترامك اليوم، قد يحتاج الآخرون المهمون إلى حبك اليوم لذا حاول أن تغمرهم بالحب والعاطفة.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

حاول قضاء بعض الوقت مع عائلتك والتحدث معهم عن حياتهم، قد يتوق أطفالنا إلى انتباهك اليوم، لذا حاول تلبية احتياجاتهم العاطفية.

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