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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة بدمياط

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

 

انطلقت فاعليات بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية المرحلة الثانية تحت 17 سنة بمشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط مرحلتي الشباب والناشئين بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر.

وانطلقت  بحضور أحمد صادق مندوب وزارة الشباب والرياضة، عبد الحليم السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة، يهدف المشروع إلى إعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.


جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة. 

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دمياط الشباب والرياضة بطولة الجمهورية محافظ دمياط وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي مدينة راس البر

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