نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، يرافقه أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية.

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، سير العمل بمطبخ ومطعم المدينة الجامعية، وتابع أيضًا نظام توزيع الوجبات الغذائية، وآليات القضاء على التزاحم بتوفير الطعام بمختلف المباني؛ تيسيرًا على الطالبات.

وبعد ذلك ترأس نائب رئيس الجامعة لفرع البنات اجتماعا ضم رؤساء المباني وموظفي شئون الطالبات، وموظفي البونات، وموظفي التغذية؛ للتباحث حول آلية النهوض والارتقاء بسير العمل داخل المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

ووجه نائب رئيس الجامعة بأهمية التعاون الإيجابي وبيان أثره على منظومة العمل داخل المدن الجامعية للطالبات، كما وجه بتوفير البيئة المناسبة للطالبات داخل المدن الجامعية؛ بهدف تشجيعهن على المذاكرة والجد والاجتهاد.

جاء ذلك بحضور هبة عبد الله سليمان، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، ومنال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات.