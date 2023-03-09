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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تكشف عن محرك وموعد إطلاق خليفة هوركان

صدى البلد

انتشرت الشائعات حول خليفة السيارة التاريخية هوراكان للعلامة التجارية الإيطالية العريقة لامبورجيني، وأخيراً كشف الرئيس ستيفان وينكلمان عن الموعد الرسمي لإطلاق السيارة والذي سيكون في أواخر عام 2024 .

لامبورجيني تكشف عن موعد إطلاق خليفه هوركان

قال وينكلمان خلال عرض صحفي ، وفقًا لموقع Road & Track: "في نهاية عام 2024 ، ستظهر سيارة هوراكان جديدة تمامًا في السوق"، وكشف أيضاً أن السيارة الجديدة ستستخدم مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة. 

 

لم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني أي تفاصيل حول تصميم المحرك، ووفقًا لادعاءات شخص مجهول من الداخل، فإن خليفة هوراكان ستتبنى محرك V8مزدوج التوربو. 

لامبورجيني تكشف عن موعد إطلاق خليفه هوركان

يقال أن مجموعة نقل الحركة لن تشغل التوربينات حتى يصل المحرك إلى 7000 دورة في الدقيقة ويبقيها تدور حتى الخط الأحمر لمحرك الطاقة الذي يبلغ 10000 دورة في الدقيقة، وعندما يكون الإعداد خارج نطاق سرعة الدوران هذا، يُقال إن الإعداد يعمل كمحرك تعمل تنفس طبيعي للهواء بمساعدة هجينة.

 

لامبورجيني تكشف عن موعد إطلاق خليفه هوركان

تأتي المعلومات حول خليفة هوراكان في الوقت الذي تقدم فيه لامبورجيني لمحة عن استبدال أفينتادور، وهي تتبنى محرك V12 جديدًا بسعة 6.5 لترًا يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعي مع مساعدة هجينة مدمجة، ينتج المحرك وحده 813 حصانًا عند 9250 مساءً و 535 رطلاً (725 نيوتن متر) عند 6750 دورة في الدقيقة، والخط الأحمر هو 9500 دورة في الدقيقة.

 

لامبورجيني تكشف عن موعد إطلاق خليفه هوركان

يرسل محرك V12 البديل من أفينتادور قوته حصريًا إلى العجلات الخلفية، ويدمج المحرك الكهربائي في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات والقابض المزدوج الذي يمكنه أيضًا تشغيل المحور الخلفي، بالإضافة إلى ذلك هناك محرك يقود كل عجلة أمامية، ويوفر هذا الإعداد ناتجًا إجماليًا يزيد عن 1000 حصان.

 

ستأتي السيارة ببطارية بقدرة 3.8 كيلوواط / ساعة، ويمكن إعادة شحن ما يصل إلى 7 كيلو واط ، مما يعني أن المالكين سيحتاجون فقط إلى التوصيل لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

 

تقوم لامبورجيني أيضًا بإعداد نسخة هجينة من سيارة أوروس، يقال إنها ستأتي مع مجموعة نقل الحركة الموجودة في سيارة بورشه باناميرا توربو إس إي هايبرد، حيث ينتج الإصدار الحالي 690 حصانًا ، يُزعم أن التعديلات من لامبورجيني تدفع ناتج الطاقة ليصل إلى 820 حصانا.

لامبورجيني هوركان أفينتادور بورشه آوروس هايبرد

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