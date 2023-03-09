استاد القاهرة يستقبل مباريات الأهلي القادمة.. فيديو

كشف وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، فرص استضافة مباريات الأهلي المقبلة، وما إذا كان هناك اتفاق بين الجانبين لاستضافة مباريات المارد الأحمر سواء في أفريقيا أو في الدوري.



قال وليد عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":«استاد القاهرة جاهز من أكثر من شهر لاستضافة مباريات الأهلي، هناك اتفاق مع القلعة الحمراء،والاستاد تحت أمر الأهلي والزمالك وباقي الفرق المصرية».



أضاف: «كان عندنا بطولة أمم أفريقيا للشباب، وهذ الشئ الوحيد الذي منعنا من استضافة مباريات للقطبين، الملعب جاهز ولا يوجد ما يمنع سواء من الصيانة أو غيرها».



أوضح «الصيانة المقبلة لاستاد القاهرة في الصيف، يحددها الخبير الأجنبي، بناء على درجات الحرارة، من المستحيل يقدر يحدد دلوقتي التوقعات الجوية».



أكد «الأهلي أبلغ أن استاد القاهرة رغبة النادي في اللعب عليه، ووافقنا على طلبه، أبلغنا برغبته من أكثر من شهر، واحنا وافقنا بصراحة، ليس هناك مواعيد محددة، بناء على خريطة المباريات، الأهلي بيسكن جدوله وسنرى باقي مواعيد مباريات الفرق الأخرى».



وأضاف «إذا طلب الأهلي استضافة ستاد القاهرة مباراته أمام الهلال السوداني، باقي الفرق من بداية الدوري أرسلت إلينا جدول مبارياتها، في حال تعارض مباراة الهلال مع مواعيد باقي الفرق، لن أستطيع استضافة مباراة الأهلي والهلال».



أكمل:" استاد القاهرة يستضيف الأهلي الزمالك، وداي دجلة، زد، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا».



واصل:" استاد القاهرة تم إنشائه ليحقق عائد مادي جيد، لا نصرف في الوقت الحالي إلا على الصيانة".



أتم:" المنتخب الأول أخطرني رسمي أنه سيتدرب على ستاد القاهرة قبل مباراته المقبلة".

