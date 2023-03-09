«معاً من أجل القضاء على الأمية».. ندوة توعوية بسياحة وفنادق حلوان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، ندوة توعوية بعنوان “معاً من أجل القضاء على الأمية”، لطلاب وطالبات كلية السياحة والفنادق، وفقا للخطة المعتمدة للمشروع القومي لمحو الأمية للعام الجامعي 2022 - 2023، حيث يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة آليات تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي لمشاركة جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، ووفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وبالتنسيق والتعاون مع كلية السياحة والفنادق تحت رعاية وحضور الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، وبحضور وإشراف الدكتور سامح جمال، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وهدفت الندوة إلى توعية طلاب وطالبات الكلية بسبل وآليات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للمشاركة في المشروع مع باقي طلاب كليات الجامعة.

أدار فعاليات الندوة الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، وتضمنت المخرجات المستهدفة من الندوة المحاور التالية: “فلسفة ومرتكزات المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية - محو الأمية بين الواجب الوطني والمسئولية المجتمعية - رؤية ورسالة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان - مشاركة شباب الجامعات المصرية في القضاء على الأمية - خطوات وآليات وإجراءات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية - الحوافز الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية - الدروس المستفادة من تجربة أبناء جامعة حلوان التي تحققت خلال العامين الماضيين في تحرير المواطنين من الأمية بالتعاون مع الهيئة”.

وفى ختام الندوة، تم الرد على جميع استفسارات الطلاب المتعلقة بالمشروع وتحفيزهم نحو القيام بهذه المهمة القومية والوطنية.

كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعقد ندوة توعوية بعنوان معاً من أجل القضاء على الأمية (2)

كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعقد ندوة توعوية بعنوان معاً من أجل القضاء على الأمية (3)

كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعقد ندوة توعوية بعنوان معاً من أجل القضاء على الأمية (4)