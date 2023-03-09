بعد تنبؤات العالم الهولندي بساعات.. زلزال جديد يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا

بعد ساعات من تنبؤات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أفاد معهد رصد الزلازل في تركيا، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مركزه بحر مرمرة، ضرب وسط البلاد.

بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 3.7 درجة ضربت وسط تركيا على عمق 5 كلم، ولا هناك أنباء عن الضحايا.

وكان قد نشر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الخميس، تغريدة جديدة مثيرة للجدل ينفي بها ما قاله عن وقوع زلزال مدمر أمس، الأربعاء بتاريخ 8 مارس.

وقال العالم الهولندي عبر صفحته على “تويتر”: "‏يبدو أن الكثير من الناس يعتقدون أننا توقعنا شيئا كبيرا ليوم 8 مارس، نسألك: أين سمعت أو قرأت ذلك؟ لم نقم بمثل هذا التنبؤ. يرجى التحقق من مصدرك!‏".