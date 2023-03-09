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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خير بلدنا.. شاهد حصاد مبكر للقمح بمزارع طور سيناء

الدهب الاصفر
الدهب الاصفر

انطلقت اليوم إشارة البدء لحصاد محصول القمح " السنابل الذهبيه "  بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد أولى المحافظات المصرية التي يجري فيها بدء حصاد القمح، نظرا لظروف المناخ بها التي تساعد على نضج المحاصيل مبكرا.


قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن موسم حصاد محصول القمح "الذهب الأصفر" قد بدأ رسمياً في المحافظة، خاصة المزارع التي تم زراعة المحصول مبكرا، وجري شن قوافل زراعية لمتابعة محصول القمح منذ بداية الزراعة حتى الحصاد.


وأكد وكيل وزارة الزراعة   اليوم، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح على مستوى المحافظة بلغت 392 فدان، بواقع 342فدان بمدينة طور سيناء و 50 فدان بمدينة رأس سدر، وجرى تجهيز الصوامع والبناكر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتوريد محصول الذهب الأصفر لموسم الحصاد بالتنسيق مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء.


واوضح أنه يوجد تعاون بين مديرية الزراعة بالمحافظة، ومركز بحوث الصحرا، لتحديد أجود أنواع تقاوي القمح التي تتناسب مع الظروف المناخية بالمحافظة، ودرجة ملوحة التربة، ونسبة الملوحة في المياه، لافتا إلى أنه يوجد توجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتوسع في زراعة القمح لتحويل المحافظة إلى سلة غذائية.


ومن جانبه، قال المهندس أحمد قاسم ، صاحب إحدى مزارع القمح بمدينة طور سيناء، إن محصول القمح ينضج بعد أقل من خمس شهور، حيث جرى بدء موسم زراعة القمح في أواخر أكتوبر الماضي وبدأ الحصاد اليوم، وتساعد الظروف المناخية بمدينة الطور على سرعة نضج المحصول بواقع فرق أكثر من شهر عن محافظات الدلتا.


وأوضح أن التربة بجنوب سيناء خصبة وبكر، وتصلح لزراعة كافة المحاصيل الشتوية والصيفية، وبدأت محافظة جنوب سيناء في التوسع في زراعة القمح بالاعتماد على نظام الري بالرش، أو بالتنقيط، مما يسهم في توفير المياه.
وأشار إلى أن إنتاجية الفدان في تزايد مستمر عام بعد عام، وتتراوح ما بين 12 إلى 14 أردب للفدان الواحد، وهي تعد مناسبة بالنسبة لظروف التربة.
وأشار إلى أنه يوجد تعاون من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.
وكلن قد كلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق مع مديرات الزراعة والتموين، وكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال الأقماح.

حصاد القمح بجنوب سيناء

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اخبار جنوب سيناء حصاد مبكر القمح السنابل الذهبية مزارع طور سيناء

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