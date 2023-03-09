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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد تكريم العاملين بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

صدى البلد

نظمت كلية الدراسات الإنسانية  للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات احتفالية لتكريم الجهاز الإداري بالكلية، ومنسوبي الكلية والأمن؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل من أجل رفعة الكلية

وحضرها: الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات؛  و إيمان الملط مدير شئون المقر بفرع البنات، احتفالية لتكريم الجهاز الإداري بالكلية، ومنسوبي الكلية والأمن؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل من أجل رفعة الكلية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قام الدكتور محمد فكري بإلقاء كلمة أشاد فيها بجهود إدارة الكلية الواضحة والملموسة في السمو بمكانة الكلية؛ انطلاقًا من عراقة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي خرجت الأجيال والأجيال منذ نشأتها وحتى اليوم.

ووجهت الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، في كلمتها الشكر والتقدير للجهاز الإداري في الكلية، وأشادت بجهودهم في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية وجعلها في مصاف الكليات المتميزة في جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، خاصة بعد اعتماد معظم البرامج التعليمية في الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وفي ختام الاحتفالية تم توزيع شهادات التقدير على الجهاز الإداري، وتم توجيه الشكر والتقدير لهم؛ لجهودهم المخلصة في نهضة الكلية والارتقاء بها.

جامعة الأزهر فرع البنات كلية الدراسات الإنسانية

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