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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الشهداء سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن

عبدالله لاشين ،
عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب

قال اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، إن يوم الشهيد  سيظل يوم مشهودا في ذاكرة المصريين  اعترافا وتقديرا منهم لكل لحظات عصيبة مرت على الدولة المصرية وتصدى لها هؤلاء الشهداء بشجاعة و بسالة حتى فقدوا أرواحهم من أجل الوطن .

 

 وأكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم ،  أنه لولا تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة، ما نجحت الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن وكذلك القضاء على الإرهاب، ومواجهة براثن الجماعات الإرهابية في سيناء الحبيبة.

 

وقدم النائب عبدالله لاشين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد ، الذي يوافق اليوم الخميس التاسع من مارس .

 

ووجه" لاشين " التحيه لدماء الابطال من شهداء القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ، الذين يقدمون كل يوم و على مر العصور أبطالا ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء ، والتحيه لكل شهداء الوطن من كافة المدنين والاطقم الطبيه ممن قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن الغالي . 

 

وأشاد بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تكريم  الرئيس عبد أسر الشهداء كل عام  وهو الأمر الذي يبعث رسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن، مشيدا  بتخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفاء بها . 

عبدالله لاشين مجلس النواب شهداء القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة

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