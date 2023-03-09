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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترفع عدد ساعات العمل للنساء

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قال وزير العمل الكوري الجنوبي لي جونغ سيك اليوم الخميس، إن رفع الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 52 إلى 69 ساعة سيعطي الأمهات العاملات مزيدًا من الخيارات ويساعدهن على تربية الأطفال وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض معدلات المواليد في البلاد.

وتقول الحكومة إن السماح للعمال بتراكم المزيد من ساعات العمل الإضافية مقابل إجازة لاحقة سيعني أن الأشخاص الذين يرغبون في أخذ فترات راحة أطول - مثل الآباء أو مقدمي الرعاية - سيكونون قادرين على القيام بذلك، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.
ورد الوزير لي جونغ سيك في إفادة صحفية ، على سؤال عما إذا كان اقتراح إصلاح العمل سيساعد في معالجة أزمة الخصوبة في كوريا الجنوبية وقال: "سنقدم تدابير جريئة للمساعدة في خفض ساعات العمل أثناء الحمل أو أثناء تربية الأطفال".

لكن منتقدي هذا الإجراء قالوا إن الإجراءات ستضر، ولن تساعد ، الأمهات العاملات والنساء الأخريات.

وقالت اتحادات النساء الكوريات المتحدة في بيان صدر مؤخراً: "بينما سيعمل الرجال لساعات طويلة ويتم إعفاؤهم من مسؤوليات وحقوق الرعاية ، يتعين على النساء القيام بكل أعمال الرعاية".


ويذكر أن كوريا الجنوبية لديها أدني معدل خصوبة في العالم بنسبة - 0.78 في عام 2022. 

وأمر الرئيس يون سوك يول يوم الأربعاء الماضي، بإجراءات جريئة لمعالجة معدل الخصوبة في البلاد.

وقالت الوزارة إن اقتراح قانون إصلاح العمل ، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في ديسمبرالماضي وأعلن رسميا يوم الاثنين الماضي، هو جزء من جهود لتحقيق المزيد من المرونة في العمل وتحسين التوازن بين العمل والحياة في بلد تضطر فيه العديد من النساء للاختيار بين حياتهن المهنية وتربية الأطفال، وسيحل محل قانون 2018 الذي حدد أسبوع العمل بـ 52 ساعة - 40 ساعة من العمل المنتظم بالإضافة إلى 12 ساعة من العمل الإضافي. وقالت وزارة العمل والعمل إن القانون جعل سوق العمل أكثر تشددًا.

في حين أن هذه الخطوة لقيت ترحيبا من قبل مجموعات المصالح التجارية ، إلا أنها تعرضت لانتقادات من قبل المعارضة والنقابات باعتبارها تتجاهل حقوق العمال.

وقال الاتحاد الكوري لنقابات العمال في بيان "سيجعل العمل قانونيًا من التاسعة صباحًا حتى منتصف الليل لمدة خمسة أيام متتالية. لا يوجد اعتبار لصحة العمال وراحتهم".

وقال لي جاي ميونج ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ذي الأغلبية البرلمانية ، أمس يوم الأربعاء إن حزبه سيعرقل مشروع القانون

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