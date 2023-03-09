عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب باخموت.. الجيش الأوكراني يوجه رسالة عاجلة لحلف الناتو

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال سيرجي شيريفاتي، المتحدث باسم المجموعة الشرقية لقوات الجيش الأوكراني، إن خبراء حلف الناتو لا يفهمون تمامًا جوهر ما يحدث في باخموت.

وقال شيريفاتي: "من الصعب علي الناتو أن يفهموا تمامًا منطق الحرب هنا ... يجب التعامل مع مثل هذه التصريحات باحترام، ولكن على أساس أنهم ما زالوا لا يفهمون الوضع برمته، وهذا مثال حي كانت هذه بداية الحرب عندما كانوا يعدون الساعات حتى سقوط كييف".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها بشكل كامل على قرية دوبوفو فاسيليفكا بمنطقة باخموت في دونيتسك.

بيان عاجل من روسيا بعد تحرك بولندا العسكري في أوكرانيا

روسيا تكشف دور الدول العربية في تبادل الأسري مع أوكرانيا

وأضاف بريجوجين: "باتت قرية دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة قوات فاغنر بالكامل. القتال يجري عند أطراف القرية. كل أراضي هذا المركز السكني باتت تحت سيطرتنا"، وفقاً لما نشرته وكالة انباء تاس الروسية.

الناتو حلف الناتو باخموت أوكرانيا كييف بريجوزين فاجنر مجموعة فاجنر الروسية الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

تحرك عاجل من روسيا بعد طلب أوكرانيا الحصول على ذخائر عنقودية

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

موضوعات متعلقة

10 ريختر.. تحذير عاجل من عالم تركي بشأن وقوع زلزال مدمر باسطنبول

توقف عن الارتفاع .. مفاجأة بشأن سعر الدولار الأمريكي

بعد ضربات روسية.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن محطة زابوريجيا النووية

إجراء عاجل من هولندا ضد الصين.. تفاصيل

بيان عاجل من روسيا بعد تحرك بولندا العسكري في أوكرانيا

أوقات صعبة.. إعلان صادم من وكالة الطاقة الدولية بشأن أسعار الغاز بأوروبا

روسيا تكشف دور الدول العربية في تبادل الأسري مع أوكرانيا

إجراء عاجل من زيلينسكي بعد الضربات "الانتقامية" الروسية

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب وسط إيطاليا .. تفاصيل

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

ضربة لـ أوكرانيا.. اعتراف صادم من أمريكا بشأن الصواريخ الروسية

مدبولي: امتلاك أحدث التكنولوجيات لتطوير وتوطين صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

يشبه السحلية وأكله حلال.. ماذا تعرف عن لحم الضب الشهي؟

احذروا شراء الكلاب من مربين.. أجنبي يثير الجدل بسبب موقف خطير

زجاجة صابون أسترالية بمليار ونصف دولار| ما السر

فيديو

بيصور الستات في الحمام.. اعترافات فاضحة لممرض مستشفى المنوفية

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ