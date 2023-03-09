بسبب باخموت.. الجيش الأوكراني يوجه رسالة عاجلة لحلف الناتو

قال سيرجي شيريفاتي، المتحدث باسم المجموعة الشرقية لقوات الجيش الأوكراني، إن خبراء حلف الناتو لا يفهمون تمامًا جوهر ما يحدث في باخموت.

وقال شيريفاتي: "من الصعب علي الناتو أن يفهموا تمامًا منطق الحرب هنا ... يجب التعامل مع مثل هذه التصريحات باحترام، ولكن على أساس أنهم ما زالوا لا يفهمون الوضع برمته، وهذا مثال حي كانت هذه بداية الحرب عندما كانوا يعدون الساعات حتى سقوط كييف".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها بشكل كامل على قرية دوبوفو فاسيليفكا بمنطقة باخموت في دونيتسك.

وأضاف بريجوجين: "باتت قرية دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة قوات فاغنر بالكامل. القتال يجري عند أطراف القرية. كل أراضي هذا المركز السكني باتت تحت سيطرتنا"، وفقاً لما نشرته وكالة انباء تاس الروسية.