أمانة مستقبل وطن بمركز طامية تعقد اجتماعا بالوحدة الحزبية بقصر رشوان

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بالوحدة الحزبية بأمانة قصر رشوان بمركز طامية بمحافظة الفيوم، تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بالفيوم والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالفيوم وتحت اشراف محمود عمر امين المركز، وبحضور وائل الصاوي أمين التنظيم والمحاسب ياسر البحيرى الأمين المساعد و محمد فتحي أمام امين العلاقات الحكومية ونائب رئيس مجلس المدينة و محمد صلاح غانم امين الشئون القانونية ووائل المصري أمين الإعلام بالمركز ، اجتماع بالوحدة الحزبية بقصر رشوان وذلك بحضور أمين الوحدة الحزبية أيمن خميس ومحمود حسني أمين التنظيم الوحدة وأعضاء الوحدة الحزبية.

تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالوحدة الحزبية من تعريف أعضاء الوحدات الحزبية على ما يقدمه كارنيه الحزب من امتيازات لحامله وتناول الاجتماع أيضا خطة عمل الوحدة الحزبية فى المرحلة المقبلة والتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها كما تناول الاجتماع ضرورة التواجد البناء فى الشارع ومعرفة مشاكل المواطنين وعرضها على المسؤولين للمساهمة فى حلها.

تخلل اللقاء مناقشات مفتوحة بين قادة أمانة طامية وأعضاء الوحدة الحزبية حول آليات عمل الفترة المقبلة وتوسيع قاعدة العضويات فى قصر رشوان، واستكمال تشكيلات الامانات النوعية بالوحدة الحزبية.

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