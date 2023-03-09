تلبية احتياجات المصريين.. “إنرجيان” تعلن إنتاج أول شحنة غاز من بئر بإدكو

قالت شركة “إنرجيان”، اليوم الخميس، إنه تم إنتاج أول شحنة غاز من بئر NEA 6، في شمال العامرية وشمال إدكو، قبالة سواحل مصر.

قالت شركة الاستكشاف والإنتاج “FTSE 250” إن الغاز يتم إنتاجه من بئر NEA 6، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الآبار الثلاثة المتبقية على مدار عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريجاس، إن “إنتاجنا الناجح لأول شحنة غاز في بئر NEA في شمال العامرية وشمال إدكو، هو مثال جيد على التزامنا تجاه مصر وشراكتنا طويلة الأمد مع وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس، مما يخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة”.

وأضاف: “نحن سعداء بإدخال إنتاج جديد إلى محفظتنا التي تركز على الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تلبية احتياجات مصر والمصريين من خلال ضمان أمن الطاقة بإمدادات موثوقة ذات بصمة كربونية أقل من المصادر البديلة للطاقة المحلية”.