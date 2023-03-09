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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تستمر 15 يوما.. فتح باب التقديم للعمل كمحفظ للقرآن الكريم بالرواق الأزهري

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل كمحفظين للقرآن الكريم بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك من العاملين في الأزهر الشريف.

محفظ للقرآن الكريم بالرواق الأزهري

وفق الضوابط والشروط التالية:
١- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
٢- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
٣- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.
٤- إجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية. 
٥- على أن يتم تسكين الناجحين وفقا لاحتياجات كل مركز وفي حال زيادة أعداد الناجحين عن الاحتياجات تكون الأولوية للأعلى درجة. 
وستتم مكافأة المقبولين للعمل وفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة، على أن يتم تسكين الناجحين وفقًا لاحتياجات كل مركز.. علمًا بأن التقديم يبدأ من اليوم الخميس 9 مارس 2023م، وينتهي في يوم الجمعة 24 مارس 2023م. 
وعلى الراغبين في التقدم الدخول على الرابط التالي وتسجيل البيانات بدقة اضغط هنا

قافلتا الأزهر الطبيتان تختتمان أعمالهما بالواحات البحرية

اختتمت قافلتا الأزهر الطبيَّتان الموفدتان إلى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، أعمالهما مساء أمس الأربعاء، بعد أن قدمتا (4914) خدمة طبية مجانية لأهالي المدينة، تنوعت ما بين كشوف وفحوصات طبية وعمليات جراحية متنوعة، على مدار سبعة أيام متواصلة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن قافلتا الأزهر الطبيتين، الأولية والعامة، قد باشرتا أعمالهما منذ صباح يوم الخميس الماضي حتى مساء أمس الأربعاء، بمستشفى الواحات البحرية العام، حيث انطلقت القافلة الأولية والمعنية بإجراء الجراحات العاجلة والطارئة المدرجة بقوائم انتظار وزارة الصحة، الأربعاء الماضي، وباشرت عملها صباح الخميس، وقد ضمت سبعة من كبار أساتذة الجراحة بجامعة الأزهر في التخصصات المختلفة، بينما التحقت بها القافلة العامة، والتي ضمت 24 طبيبا، من أساتذة ومدرسين مساعدين ونواب جامعة الأزهر في جميع التخصصات الطبية، السبت الماضي، وقد عملا معا على تقديم الخدمات الطبية لأهالي الواحات بداية من الأحد الماضي.

وأضاف المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر أن القافلتان قد شهدتا إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث أجريتا خلال سبعة أيام (4639) كشفا وفحصا طبيا و(275) عملية جراحية في مختلف التخصصات، مثل عمليات الجراحة العامة وجراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعظام والأسنان، وعمليات النساء والتوليد وعمليات المياة البيضاء وغيرها، وذلك بشكل مجاني تماما لأهالي مدينة الواحات البحرية.

من جانبه أوضح أحمد داود، المسؤول الإداري عن القوافل الطبية بمشيخة الأزهر، أن القافلتين ضمتا 31 طبيبًا من كبار الجراحين والأطباء من الأساتذة والأساتذة المساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، في تخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، مع وجود كميات من الأدوية تم توزيعها بالمجان على الحالات، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

الأزهر الإدارة العامة للجامع الأزهر محفظ للقرآن الكريم الرواق الأزهري القران الكريم أحكام التجويد

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