موائد الرحمن في كل المحافظات .. بنك الطعام يعلن مفاجأة سارة قبل شهر رمضان.. فيديو

حل محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ضيفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري،: "ارتفاع أسعار الغذاء أزمة دولية وهو تحدي كبير لنا هذا العام"، لافتا: "وظيفتنا تحويل أموال الزكاة إلى خدمات للفئات الأكثر احتياجا للدعم".

وأضاف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري،: "الكثير من الشركات المصرية والأجنبية لم تفكر في قطع التبرع من أجل الخير"، متابعا: "المؤسسة غير هادفة للدعم وتسعى إلى تغيير حياة أكبر عدد من المستحقين للدعم".

موائد الرحمن في جميع محافظات الجمهورية

وأشار: "هناك نحو 120 ألف أسرة تحتاج للمساعدة، والبنك يسعى إلى دعمهم"، مضيفا: "نحن سعداء لأننا جزء من التحالف الوطني التنموي"، لافتا: "في شهر رمضان ننظم العديد من موائد الرحمن في جميع محافظات الجمهورية".

وتابع: "نحن محظوظين لأننا قمنا بتخزين السلع الغذائية قبل الأزمة الحالية مما ساعدنا على توفير كرتونة رمضان"، مضيفا: "نحن نحترم كبار الموردين وعلاقتنا معهم تمتد إلى 17 عاما".

واسترسل: "نستهدف الوصول إلى تبرعات بقيمة مليار جنيه في 2023"، مشيرا: "رغم الأزمة الحالية الطاحنة إلا أن الخير لا يزال موجودا بين المصريين"، موضحا: "نحن نعتمد على قاعدة الحديث "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل".

ولفت محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري،: "في شمال سيناء ننفذ العديد من المبادرات وسنذهب قريبا إلى الوادي الجديد"، مشيرا: "لا أحصل على أي مليم من تبرعات البنك وراتبي صفر".