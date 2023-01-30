يسبب جلطة .. طعام شائع يتناوله الملايين على مائدة الأفطار

على الرغم من فوائد البيض إلا أنه وفقا لأحدث الدراسات التي نشرت مؤخرا تم الربط بين تناول البيض بإفراط على مائدة الإفطار وذلك بخطر الإصابة بجلطات الدم وتضيق الأوعية الدموية.

ووفقا لموقع express.co.uk تتشكل جلطات الدم عادة في أوردة الساقين والذراعين والفخذ وعند وصولهم إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين ، فقد يشكلون مخاطرصحية أكبر و عادة ما يشمل عوامل الخطر لتخثر الدم الجراحة والسرطان والحمل ومع ذلك ، تشير نتائج إحدى الدراسات الصغيرة إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في البيض واللحوم قد تزيد أيضًا من خطر تجلط الدم.



الصفائح الدموية

أشارت الدراسة وفقًا لـ Medical News Today أن البكتيريا في الأمعاء يمكن أن تتفاعل مع مركبات الكولين في البيض لإنتاج مركب يشجع الصفائح الدموية على التكتل معًا ، وبالتالي تكوين جلطة دموية.

وفقًا للقائم بالدراسة، تم ربط مادة الكولين والإفراط في تناولها بجانب بعض العادات الغذائية الخطأ أيضا بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقد ارتبطت المستويات العالية من المادة في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قال الباحثون إنه في حين أن مخاطر تجلط الدم تزداد لدى البشر ، يمكن التقليل من ذلك عن طريق تناول جرعة منخفضة من الأسبرين وتشمل العادات الغذائية الآخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم ، الجفاف ، حيث يتسبب ذلك في زيادة سماكة الدم وعندما يحرم الجسم من السوائل لفترة أطول يمكن أن تضيق الأوعية الدموية أيضًا ، وهو عامل خطر آخر معروف للتجلط.