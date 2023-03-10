بيعمل خدود.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في لبنان| شاهد

حرص الفنان رامي صبري على إجراء بعض التغييرات في ملامح وجهة، لدى طبيب من أشهر جراحي التجميل في الوطن العربي، وهو اللبناني نادر صعب زوج الإعلامية أنابيلا هلال.

ونشر نادر صعب عبر حسابه على تطبيق انستجرام، فيديو يشرح عملية التجميل التي أجراها رامي صبري في وجهه، وظهر فيها وهو يجري تعديلات في منطقة الخد والذقن، ليظهر بشكل جديد.

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حفل رامي صبري

ويستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 17 مارس في إحدى الفنادق الكبرى، بعدما أحيا حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية في سهرة غنائية مميزة على خشبة مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من محبي رامي، ورفع الحفل شعار كامل العدد، ثم انطلق مع أسرته لتأدية مناسك العمرة وشارك متابعيه عبر انستجرام صورا من الحدث.