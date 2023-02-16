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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يحيي حفل غنائي في الكويت 17 مارس

رامي صبري
رامي صبري

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 17 مارس في إحدى الفنادق الكبرى.

وأحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية في سهرة غنائية مميزة على خشبة مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من محبي رامي، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وافتتح رامي الحفل بأغنية يمكن خير، بعدها حرص على تحية الحضور لحفاوة الاستقبال، وأنه سيقدم لهم كل ما يرغبون في سماعه من أغاني الألبوم الجديد.. ثم واصل الحفل بأغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني علي مدار ساعتين، منها يمكن خبر، حبينا واتحبينا، معايا هتبدع، خصمت الشوارع، نفسها تشوفني"، وغيرهم من الأغاني.

واحتفل رامي مع الجمهور بإطلاق الألبوم الجديد معايا هتبدع والذي حقق نجاح كبير.

ويضم ألبوم “معايا هتبدع” أغاني: "لما بيوحشني، "حبيبنا، احنا في حتة تانية، انت الأصل، معايا هتبدع، فكر نفسك هدية.

رامي صبري الفنان رامي صبري الكويت تركي آل الشيخ السعودية

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