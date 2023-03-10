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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

إليسا وهيفاء وهبي
إليسا وهيفاء وهبي

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد ميلادها الـ 51، على المسرح في الحفل الذي أحيته مساء الخميس، في قطر برفقة الفنانة إليسا. 

وحرصت إليسا على الاحتفاء بصديقتها هيفاء وهبي بشكل خاص، وفاجأتها على المسرح بتورتة كبيرة، والغناء لها بهذه المناسبة. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا.

وتعيش الفنانة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني مؤخرا، فإلى جانب إحياء الحفلات في العديد من دول الخليج، فقد انتهت من تصوير مشاهد فيلمها الجديد رمسيس باريس، ويعرض لها فيلم أشباح أوروبا عبر منصة شاهد. 

ولدت هيفاء وهبي في جنوب لبنان، لأم مصرية وأب لبناني، ولديها 3 شقيقات، وانطلقت مسيرتها الفنية والغنائية بداية التسعينات، بعدما شاركت في إحدى مسابقات ملكات الجمال، وعملت مذيعة لبعض الوقت. 

 

وطرحت أول ألبوماتها الغنائية في عام 2000، وهو  “هو الزمان”، الذي حقق نجاحا كبيرا، لتتوالى الأعمال وحققت الشهرة التي كانت تطمح إليها. 

هيفاء وهبي لبنان الدوحة الفنانة هيفاء وهبي إليسا

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