فرفوشة وبتحب التجديد.. في عيد ميلادها إطلالات تبرز جمال يسرا | صور

تحتفل اليوم الفنانة يسرا، بعيد ميلادها الـ 68، وسط حالة من التألق الفني حيث تصور حاليا مسلسلها الرمضاني الجديد “ألف حمد الله ع السلامة”، الذي تخوض به الموسم المنتظر بعمل كوميدي.

وتتميز يسرا دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها، وقالت في تصريحات لها إنها اختارت أن تظهر في رمضان هذا العام بعمل كوميدي بعدما نجحت العام الماضي بمسلسل أحلام سعيدة وهو اجتماعي كوميدي أيضا.

تثبت يسرا بأعمالها وبإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.

يسرا قد تظهر خلال أيام على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته ليلة الاثنين المقبل، باعتبارها عضو أكاديمية فنون وعلوم الصور ولها حق التصويت على الأعمال الفائزة، مثلما تواجدت من قبل وأثرت الجميع بإطلالتها.

واحتفت يسرا بعيد ميلادها هذا العام، مع أصدقائها بالوسط الفني، أثناء تواجدها في دبي، ونشرت صورا برفقة عمرو دياب وهند صبري وعدد من زملائها.