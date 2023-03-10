زوجة نجم الأهلي تسحر العيون بجمالها فى أحدث ظهور

نشرت لويزا زوجة برونو سافيو نجم الاهلي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر مهاجم القلعة الحمراء في الصور برفقة زوجته من داخل منزلهما، باطلالة جذابة وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات.



موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

1 – الهلال السودانى (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلى (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميرونى (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.