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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الدوم يختار 4 متسابقين للتصفيات النهائية بفئة التقديم التلفزيوني

صدى البلد

أعلن برنامج "الدوم"، عن انتقال 4 متسابقين من فئة التقديم التلفزيوني، للتصفيات النهائية من البرنامج للمنافسة على لقب برنامج "الدوم"، فئة التقديم التلفزيوني للعام الثاني على التوالي.

وتم إعلان أسماء المتسابقين الذين اختارتهم لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش
https://fb.watch/jamlL0Vk-o/?mibextid=NnVzG8

محمد عبدالرحمن لجنة التحكيم ريهام السهلى التقديم التلفزيوني اختيار المتسابقين

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