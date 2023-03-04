لجنة التحكيم الغناء فى برنامج الدوم تختار 6 متسابقين للتصعيد

اختارت لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج الدوم، خلال موسمه الثاني، والتى تشكلت من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعرى، والشاعر أمير طعيمة، 6 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة وهم: تمارا عماد، محمود جمعة، مصطفى ذكرى، ليديا لتشيانو، منعم يوسف، أمانى سمير.



بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش

https://fb.watch/j2hc4sJlWQ/?mibextid=NnVzG8