هيونداي تكشف عن كونا الكهربائية الجديدة| صور

كشفت العلامة التجارية الكورية هيونداي عن تفاصيل جديدة حول سيارتها الكهربائية الجديدة الرائدة هيونداي كونا 2024، وتأتي ضمن خطة الشركة لتعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية عالمياً.

هيونداي كونا

هيونداي كونا

سيتم تقديم طراز المواصفات الأوروبية من هيونداي كونا في إصدارات المدى القياسي والمدى الطويل، الأول يحتوي على حزمة بطارية 48.4 كيلو واط في الساعة بالإضافة إلى محرك كهربائي يولد 154 حصانًا (115 كيلو واط / 156 حصانًا) وعزم دوران 188 رطل قدم (255 نيوتن متر).

هيونداي كونا

يمكن للعملاء الذين يبحثون عن المزيد من النطاق والأداء اختيار Kona Electric Long Range ، التي تحتوي على بطارية أكبر 65.4 كيلو واط في الساعة، وهي مصحوبة بمحرك كهربائي مطور يولد 215 حصانًا (160 كيلوواط / 218 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 188 رطل قدم (255 نيوتن متر).

هيونداي كونا

لم تدخل هيونداي في العديد من التفاصيل الأخرى، لكنها قالت إن هذا البديل يجب أن يحتوي على نطاق WLTP يزيد عن 304 أميال (490 كم)، وهو المسافة المقطوعة بشحنة واحدة فقط.

وإلى جانب الحديث عن سعة البطارية ومواصفات الأداء ، كشفت هيونداي أن كونا الكهربائية لديها تقنية 400V، في حين أنها ليست متطورة مثل Ioniq 5و Ioniq 6، يمكن للسائقين أن يتوقعوا الانتقال من 10٪ إلى 80٪ في أقل من 41 دقيقة باستخدام شاحن سريع.

هيونداي كونا

أشارت هيونداي أيضًا إلى أن الطراز الرياضي يتميز بوضع قيادة جديد بدواسة واحدة ، ووظيفة من مركبة إلى تحميل (V2L) ، ومعامل سحب يبلغ 0.27، وسيجد المشترون أيضًا نظام التكييف المسبق للبطارية ، ومصباح باب منفذ الشحن الجديد ، ونظام منع باب الشحن المجمد الذي يعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت).

هيونداي كونا

في الخارج ، يتميز الطراز بـ "مصباح أفقي" و "رسومات بكسل" ونمت سيارة كونا الكهربائية أيضًا لصبحت أطول بمقدار 6.9 بوصات (175 ملم) من التقاطع السابق وقاعدة عجلات أطول 2.4 بوصة (60 ملم).