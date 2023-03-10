صلاح عبد الله مع عادل أديب في كواليس حضرة العمدة

يواصل حاليا الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهد مسلسله الجديد حضرة العمدة، والذي يخوض به موسم رمضان القادم.

وظهر صلاح عبدالله في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام أثناء عمل البروفا مع أحمد بدير ومخرج المسلسل عادل أديب.

برومو حضرة العمدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي البرومو التشويقي للعمل عبر السوشيال ميديا.

روجت الفنانة روبي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “حضرة العمدة” ويعرض في رمضان القادم.

نشرت روبي، عدد من البوسترات الجماعية لأبطال العمل، وعلقت قائلة: “ان شاء الله هتشوفوا مسلسل حضرة العمدة في رمضان ٢٠٢٣ وكل سنة وانتوا طيبين”.



ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل “حضرة العمدة” بوسترات خاصة بأبطال العمل، كان من بينهم نهلة سلامة، ومحمد محمود عبد العزيز.

كتب الفنان محمد محمود عبد العزيز، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “سعيد جدًا بوجودي بين كل هؤلاء النجوم أمام الكاميرا وخلفها، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب حضراتكم إن شاء الله، ودعواتكم”.

مسلسل حضرة العمدة، يشارك فى بطولته النجوم؛ سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.