عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله مع عادل أديب في كواليس حضرة العمدة

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

يواصل حاليا الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهد مسلسله الجديد حضرة العمدة، والذي يخوض به موسم رمضان القادم.

 

وظهر صلاح عبدالله في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام أثناء عمل البروفا مع أحمد بدير ومخرج المسلسل عادل أديب.

برومو حضرة العمدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي البرومو التشويقي للعمل عبر السوشيال ميديا.

روجت الفنانة روبي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “حضرة العمدة” ويعرض في رمضان القادم.

نشرت روبي، عدد من البوسترات الجماعية لأبطال العمل، وعلقت قائلة: “ان شاء الله هتشوفوا مسلسل حضرة العمدة في رمضان ٢٠٢٣ وكل سنة وانتوا طيبين”.


ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل “حضرة العمدة” بوسترات خاصة بأبطال العمل، كان من بينهم نهلة سلامة، ومحمد محمود عبد العزيز.

كتب الفنان محمد محمود عبد العزيز، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “سعيد جدًا بوجودي بين كل هؤلاء النجوم أمام الكاميرا وخلفها، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب حضراتكم إن شاء الله، ودعواتكم”.

مسلسل حضرة العمدة، يشارك فى بطولته النجوم؛ سميحة أيوب،  لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

صلاح عبدالله الفنان صلاح عبدالله حضرة العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

ملاجئ يوم القيامة.. قصة مخابئ الأثرياء حال تدمير الأرض

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

غير قانوني .. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط ضد كهربا بالإيقاف

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

اليوم.. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في الشيخ زايد

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

بعد حفل هاني شنودة .. حفل جديد لأنغام فى الرياض وهذا موعده

رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد في رمضان 2023

استقبال تاريخي لهيفاء وهبى فى الدوحة قبل حفلها مع إليسا.. فيديو

أنا بعشق البحر.. محمد منير يقدم دويتو مع أنغام بحفل هاني شنودة

بدء حفل تكريم هاني شنودة بفيلم تسجيلي لـ يسرا وكريم عبدالعزيز

فيديو من داخل الحفل.. ممر شرفي لأعمال هاني شنودة فى حفل تكريمه

ترشيحاتنا

ممثلو بنك التنمية الإفريقي: قطاع المياه والصرف الصحي يشهد طفرة غير مسبوقة

سلخانة تعذيب|القصة الكاملة لإنقاذ 300 مدمن احتجزهم مسجلون خطر بمصحة في الجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ7 مناطق بالمملكة

المالية: زيادة مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

قفرة كبيرة في الأسعار.. الغاز في أوروبا يرتفع 13%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف العلماء النفق الخفي أسفل هرم خوفو ؟.. هذه التقنية المذهلة السر

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ