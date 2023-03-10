محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة الجمعة في مسجد النصر بالعريش

أدى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام أوقاف شمال سيناء، صلاة الجمعة، في مسجد النصر بالعريش.



ودارت خطبة الجمعة التي ألقاها مدير عام مديرية الأوقاف حول موضوع "منزلة الشهداء عند ربهم"، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

لذة الشهادة:



وأكد خطيب الجمعة أن لذةَ الشهادةِ في سبيلِ اللهِ لا يحصرُهَا قلمٌ، ولا يصفُهَا لسانٌ، ولا يحيطُ بهَا بيانٌ، وهي الصفقةُ الرابحةُ بينَ العبدِ وربِّهِ، مشيرًا إلي إنَّ ثمراتِ الشهادةِ وكراماتِ ومنازلَ الشهداءِ كثيرةٌ في الدنيا والآخرةِ.



بدوره أكد المحافظ خلال لقائه المواطنين عقب صلاة الجمعة، علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات في مختلف مدن المحافظة.



ووجه المحافظ التحية لأرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين، الذين ضحوا بدمائهم الذكية من أجل الوطن الغالي علي نفوسنا جميعًا.