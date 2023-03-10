كل نقطة بتفرق.. القابضة لمياه الشرب تطلق فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق» على مدار أسبوع خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس 2023، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة وزارات الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، ومؤسساتنا الدينية العريقة الأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

وأكد مشاركة شركات المياه بجميع محافظات الجمهورية، فى الحملة القومية تزامنا مع احتفاليات اليوم العالمي للمياه، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الحملة القومية"كل نقطة بتفرق" هو المشاركة المستمرة لشركاء النجاح من الوزارات والجهات، لخدمة قضية الحفاظ على المياه باعتبارها قضية وطنية.

وحددت الشركة القابضة ملامح الحملة القومية التى تنطلق فى جميع المحافظات فى وقت واحد، لتحقيق أهداف الحملة، والتى تستهدف 25 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث خصصت وزارة الأوقاف جزءا من خطبة الجمعة 10 مارس، ودروس دينية بالمساجد للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، فيما أعلنت الكنيسة القبطية تخصيص عظة الأحد عن أهمية الحفاظ على المياه.

وأوضحت أن الحملة تشمل تنفيذ أنشطة توعوية تفاعلية وورش رسم وتلوين وندوات بالمدارس وبرنامج إذاعى بطابور الصباح المدرسى، كما خصص الأزهر الشريف الحصة الثانية بجميع المعاهد الأزهرية عن ترشيد استهلاك المياه، وندوات لوعاظ الأزهر، والرسم الجرافيتى، وأنشطة رياضية وثقافية على مدار أيام الحملة، بالإضافة إلى القوافل المائية التى تقدم توعوية ميدانية بالمنازل، والوصول إلى أهالى القرى لتقديم الخدمات الفنية، وورش سباكه.