عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كل نقطة بتفرق.. القابضة لمياه الشرب تطلق فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك

صدى البلد

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق» على مدار أسبوع خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس 2023، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة وزارات الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، ومؤسساتنا الدينية العريقة الأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

 

وأكد مشاركة شركات المياه بجميع محافظات الجمهورية، فى الحملة القومية تزامنا مع احتفاليات اليوم العالمي للمياه، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الحملة القومية"كل نقطة بتفرق" هو المشاركة المستمرة لشركاء النجاح من الوزارات والجهات،  لخدمة قضية الحفاظ على المياه باعتبارها قضية وطنية.

 

وحددت الشركة القابضة ملامح الحملة القومية التى تنطلق فى جميع المحافظات فى وقت واحد،  لتحقيق أهداف الحملة، والتى تستهدف 25 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث خصصت وزارة الأوقاف جزءا من خطبة الجمعة 10 مارس، ودروس دينية بالمساجد للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، فيما أعلنت الكنيسة القبطية تخصيص عظة الأحد عن أهمية الحفاظ على المياه.

 

وأوضحت أن الحملة تشمل تنفيذ أنشطة توعوية تفاعلية وورش رسم وتلوين وندوات بالمدارس وبرنامج إذاعى بطابور الصباح المدرسى، كما خصص الأزهر الشريف الحصة الثانية بجميع المعاهد الأزهرية عن ترشيد استهلاك المياه، وندوات لوعاظ الأزهر، والرسم الجرافيتى، وأنشطة رياضية وثقافية على مدار أيام الحملة، بالإضافة إلى القوافل المائية التى تقدم توعوية ميدانية بالمنازل، والوصول إلى أهالى القرى لتقديم الخدمات الفنية، وورش سباكه. 

التربية والتعليم مياة الشرب الأسكان الصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرة خير للنادي الأهلي قبل مواجهة صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

قاعة فخمة.. التحضيرات الأولى لحفل زفاف حسن شاكوش .. صور

أول تعليق رسمي من السعودية حول عودة العلاقات الكاملة مع إيران

اليوم.. حسن شاكوش يحتفل بحفل زفافه بحضور نجوم الفن

موضحا موقف المناطق المنكوبة.. أردوغان يصدر مرسوما بشأن الانتخابات الرئاسية

رام الله.. بعثة مصر الدبلوماسية تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية ببيت لحم

70 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المُبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

كيف اكتشف العلماء النفق الخفي أسفل هرم خوفو ؟.. هذه التقنية المذهلة السر

فيديو

تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصال حسام حبيب وشيرين من جديد.. وزوجها يكشف مفاجأة

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ