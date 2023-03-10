النادي مهدّد بـ الحل .. توجيه تهمة مخلّة بالشرف لـ برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن توجيه القضاء الإسباني، اتهامًا لفريق برشلونة، بالفساد في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكتالوني لنيجريرا، مسئول التحكيم السابق.

وقالت صحيفة "موندو بورتيفو" الإسبانية: “القضاء الإسباني وجه اتهاما لنادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسية ماريا إنريكيس نيجريرا وفقًا لما أعلنته المحكمة”.

وأضافت: “تتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة في فترة تولي بارتوميو إلى نيجريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام”.

اتهام لنادي برشلونة بالفساد

واختتمت: “ كما وجهت الاتهامات إلى أوسكار جراو وألبرت سولر وهما عنصران سابقان في إدارة بارتوميو، الرئيس السابق للبلوجرانا، والإدعاء يقول أن النادي الكتالوني دفع ما أكثر من 7.3 مليون يورو لنيجريرا بين عامي 1994 و2018، وعلى إدارة البلوجرانا إثبات عكس ذلك لأن النادي مهدد بعقوبات قاسية قد تصل إلى الحل".