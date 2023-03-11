استقرار معدل التضخم السنوي في ألمانيا عند 8.7% خلال فبراير

استقر التضخم السنوي في ألمانيا لشهر فبراير عند 8.7% بما يتماشى مع التوقعات.

هذا وجاءت القراءة غير بعيدة عن الذروة البالغة 8.8% والتي تم تسجيلها في أكتوبر ونوفمبر، ولا يزال أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزي الأوروبي والبالغة حوالي 2%.

هذا وتباطأ تضخم السلع إلى 12.4% في فبراير من 12.7% في الشهر السابق، بسبب ارتفاع طفيف في تكلفة الطاقة عوض جزئيًا عن ارتفاع أسرع في تكلفة الغذاء.

وفي الوقت نفسه ، تسارعت وتيرة ارتفاع تكلفة الخدمات، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 2%.

هذا وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بشكل حاد، خاصة الغاز الطبيعي الذي قفز بـ 46.6% والكهرباء التي ارتفت بـ 23.1% وزيت التدفئة بـ 16.1%.