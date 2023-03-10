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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

786 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية الأسبو الماض  بقيمة 786.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 183.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبحسب بيان الأداء الأسبوعى للبورصة المصرية، سجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 8.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.2%.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.443 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بنحو 1.433 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4493.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 19401.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 3615.57 نقطة.

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