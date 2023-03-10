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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل ينفعل على الهواء: مسلم وصلني لحالة صعبة

مصطفي كامل
مصطفي كامل

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا:" كنت أعاني من تمزقات في مفصل اليد والحمدلله أشعر بتحسن الآن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" ، مع الاعلامي محمد موسي،:" الحمدلله أشعر بتحسن الآن، بعد عمل الإشاعات".

وفيما يتعلق بالمطرب مسلم، أكد أن النقابة اتخذت قرارا بمنع المطرب من الغناء لحين خضوعه للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية.

وأوضح كامل منفعلا،:" اكتر ناس تعبوني هما الشباب دول والمطرب مسلم وصلني لحالة صعبة".

وأضاف:" من اول يوم توليت فيه النقابة والجميع حذرني من تصرفات مسلم حتى جدران النقابة الكل قالي ده شخص متعب".

وأكمل،:" مسلم وصل سن التجنيد وطالبته بالذهاب للتجنيد لتحديد موقفه".

 


 

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