مصطفى كامل ينفعل على الهواء: مسلم وصلني لحالة صعبة

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا:" كنت أعاني من تمزقات في مفصل اليد والحمدلله أشعر بتحسن الآن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" ، مع الاعلامي محمد موسي،:" الحمدلله أشعر بتحسن الآن، بعد عمل الإشاعات".

وفيما يتعلق بالمطرب مسلم، أكد أن النقابة اتخذت قرارا بمنع المطرب من الغناء لحين خضوعه للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية.

وأوضح كامل منفعلا،:" اكتر ناس تعبوني هما الشباب دول والمطرب مسلم وصلني لحالة صعبة".

وأضاف:" من اول يوم توليت فيه النقابة والجميع حذرني من تصرفات مسلم حتى جدران النقابة الكل قالي ده شخص متعب".

وأكمل،:" مسلم وصل سن التجنيد وطالبته بالذهاب للتجنيد لتحديد موقفه".







