تكريم مصطفى كامل من مهرجان الأغنية العربية بتونس

كرم ماهر الهمامي نقيب الفنانين التونسيين، الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين من مهرجان الأغنية العربية بتونس، وقام نقيب الفنانين التونسيين بتسليمه درع التكريم على خشبة مسرح الأوبرا التونسية.

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن شرط واحد يسمح لنجوم الفن بالغناء بفلاشة دون معاقبتهم، وذلك بعد قراره في الفترة الماضية، بمنع الفلاشة وصدوره عقوبة لمن يستخدمها في إحياء الحفلات.

مصطفى كامل

وأوضح مصطفى كامل تفاصيل الحالة الوحيدة التي يُسمح فيها بغناء المطرب بفلاشة، إذ كتب تعليقًا، عبر منشور للفنان تامر عبد المنعم طالب فيه النقيب بمنع المطربين من الغناء بفلاشة: اسمح لي بأن أرد على ما فهمته بالنصف الأخير من البوست الخاص لسيادتكم، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا كبير لي إلا الله، وسأظل نقيبًا للجميع الصغير والكبير، وقراري الذي أصدره سيكون ملزمًا للجميع، وسيطبق على الجميع دون استثناء، وإلا سأترك مكاني المجاني والخدمي فورًا.



وتابع مصطفى كامل: في هذا الشق العمل للفنان بمفرده، دون مصاحبة الفرقة الموسيقية، سوف أستخدم روح القانون، وروح التسامح في بعض الأحيان، على سبيل المثال حفل زفاف أو ما شابه ومن المدعوين مطربين كثر معزومين، ومن المفترض مجاملة أحدهم بأغنية لصاحب المناسبة.

وأضاف كامل: هنا لا بد وأن توجد روح الضمير قبل القانون، ولكنّ هناك فرقًا شاسعًا إذ نما إلى علمي بأن هذا الفنان يتقاضى أجرًا، نظير ما قام بأدائه من فقرة فنية.. ولك مني يا صديقي العزيز وافر التحية والتقدير والاحترام والمحبة.

6C83BB7C-8B97-4ECA-96DD-C6D1F4E6EF1B