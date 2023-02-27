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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل الصغار أمنع الكبار.. رسالة نارية من تامر عبدالمنعم لـ مصطفى كامل

تامر عبد المنعم ومصطفى
تامر عبد المنعم ومصطفى كامل

وجه الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة رسالة نارية إلى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، والخاصة بمنع المطربين الشباب الغناء عن طريق الفلاشة.


وكتب الفنان تامر عبدالمنعم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا موجه إلى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل : رسالتي لنقيب الموسيقيين الفنان الكبير مصطفي كامل :قبل منع صغار المطربين من الغناء بفلاشة على النقابة أن تمنع الكبار الذين يفعلون ذلك وبكل بجاحة عملا بمبدأ التوفير  من جهة ومن جهة تانية بسبب انتهاء صلاحية أصواتهم.

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ومن جانبه علق نقيب الموسيقيين مصطفى كامل على منشور الفنان تامر عبدالمنعم وقال : أخي العزيز الفنان الكبير الأستاذ  تامر عبد المنعم  أعلم أنك تعلم أنني ضد قطع الأرزاق بكافة أشكالها وصورها لكني تحملت الأمانة والأمانة هي ليست إدارة السوق الغنائي فقط وإنما هي إدارة كيان مؤسسي هدفه الأول والأخير حماية الأعضاء المنتمين للمهنة.
 

وأضاف كامل : بل وإضافة إلي ذلك لو فتحنا مساحة هذه الحماية لوجدنا أن القانون واللائحة تُشير إلى ضرورة أن تقوم النقابة بتشغيل الأعضاء المنتمين لها ومن هنا وبشكل شخصي قبل أن يكون دوراً إدارياً أري أنه إذا كان بيدي أن أوفر فرص عمل للمتقاعدين فسأكون أنصفت حق الأيدي العاملة بالمهنة من عازفين بدلاً من أن يصبحوا عاطلين.


وتسآل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل : وأسمح لي صديقي العزيز أن أسألك "هل من الوارد أو الجائز أو المُتصور أن يأتي يوماً على صناعة المحتوى التمثيلي ليقوم ممثلاً واحداً باعتلاء خشبة المسرح دون وجود زملاء يُكملون حالة الحوار والتناغم الدرامي هل تقبل بأن تكون أدوار الممثلين من خلال أصوات مُسجله علي أسطوانة ويقوم نجماً واحداً بالرد والحوار التمثيلي من خلال أداءه فقط ؟؟؟".


وأكد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل على محاولته الحفاظ على أمانة دوره النقابي وقال : أنا فقط أحاول الحفاظ علي الأمانة التي في عنقي وأرى أنني أؤديها بما يرضي ربي وأقسم لك أنني من الأشخاص التي لا تسعى إطلاقاً لقطع الأرزاق فطوال عمري بهذا الوسط كان مصدر سعادتي أن أكتشف شباباً موهوبون ويجعلني الله سبباً في علو شأنهم . فكيف لرجل عاش عمره يصنع ويفتح أبواب الرزق للغير أن يأتي عليه يوماً ليغلق الأبواب في وجه الناس ؟".


وأضاف: "لو كنت هذا الشخص لما سمحت للجميع بالعمل ولكن شريطة أن يحكم هذا العمل ضوابط القيم والعادات والتقاليد ولك أن تسأل كافة الشباب هؤلاء والذين يشكروني يومياً على شكل المعاملة من قبل مناديب النقابة ومجلس النقابة حيث أنهم كانوا يومياً يتم ابتزازهم والرشوة منهم واستغلال النفوذ من قبل البعض لتشغيلهم دون أجر والتحصل منهم على "المعلوم" كل هذا أنتهى تماماً.
ووجه مصطفى كامل رسالة للفنان تامر عبدالمنعم وقال : أسمح لي بأن أرد علي مافهمته بالنصف الأخير من البوست الخاص لسيادتكم".


وأكمل: "أنا واعوذ بالله من كلمة أنا لا كبير لي إلا الله وسأظل نقيباً للجميع الصغير والكبير وقراري الذي أصدره سيكون ملزماً للجميع وسيطبق علي الجميع دون استثناء وإلا سأترك مكاني المجاني والخدمي فوراً وفي هذا الشق "العمل للفنان بمفرده دون مصاحبة الفرقه الموسيقية" سوف أستخدم روح القانون وروح التسامح في بعض الأحيان على سبيل المثال حفل زفاف او ماشابه ومن المدعوين مطربين كثر "معزومون" أكررها "معزومون" ومن المفترض مجاملة أحدهم بأغنية لصاحب المناسبة هنا لابد وأن تتواجد روح الضمير قبل القانون ولكن هناك فرقاً شاسعاً إذا نما إلى علمي بأن هذا الفنان يتقاضى أجراً نظير ما قام بأدائه من فقره فنية ولك مني يا صديقي العزيز وافر التحية والتقدير والاحترام والمحبة مصطفى كامل.
 

كما وجه الفنان تامر عبدالمنعم رسالة هامة إلى الإعلامي تامر أمين وقال فيها : حزنت للغاية من تصريح الإعلامي الكبير تامر أمين 
وسأحزن أكثر لو ثبت صحة هذا التصريح فسياسة القفز من المراكب في رأيي ليست من شيم الكبار هذا فضلا أن هناك طراز من الرجال يأبى أن يقفز من المراكب.


وكان تامر أمين قال في مقدمة برنامجه عبر قناة النهار موجهة إلى فخر العرب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقال فيها : أهرب يابو صلاح لأن اللي جاي في ليفربول أوحش واي فرصة تجيلك عشان تنط من المركب نط وسيبها.


من ناحية أخرى انتهى الفنان تامر عبدالمنعم مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل "بعد النهاية" مشاركا الفنانة نيرمين الفقي والذي من المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات.


كما اعتذر الفنان تامر عبدالمنعم عن المشاركة خلال أحداث مسلسل "جعفر العمدة" والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

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تامر عبدالمنعم الفنان تامر عبدالمنعم الثقافة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

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