مفتي الجمهورية: لا مانع من الزغاريد وارتداء الأبيض في جنازة الشهيد

صرح الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، بأن الاحتفال بيوم الشهيد غير متوقف على استدعاء ذكريات المجد وقصص البطولة لقواتنا المسلحة والشرطة.

وطالب خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، بإستلهام الدروس من قصص شهداء الشرطة والجيش، التي تغرس فينا الولاء وحسن الانتماء وحب الوطن؛ لرفعة وعزة مصر وتعزيزا للمشاعر الصادقة الحافلة بالوفاء والاحترام.

لا مانع من الأعراف

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا مانع من الأعراف والتقاليد التي تعلو من شأن الشهيد، من خلال إبداء السعادة والفرحة لنَيل ابنهم شرف الشهادة، علاوة على إطلاق الزغاريد وارتداء الأبيض.

وبشأن تخصيص يوم 9 من مارس كل عام للاحتفاء بالشهيد، نوه مفتي الديار أنها رتبة عالية ومنزلة رفيعة في الدنيا والآخرة تعد توضيحا للجيل الجديد معنى الشرف والانتماء والقدوة الحسنة، ومعرفة أبطال ضحوا بأرواحهم؛ لمواجهةِ أعداء الوطن من الجماعات الإرهابية.