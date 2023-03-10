دي حقايق في الدنيا.. تامر حسني يكشف تفاصيل مشهد فى فيلم "بحبك"

كشف الفنان تامر حسني، عن تفاصيل أحد مشاهد فيلمه "بحبك"، الذي عرض مؤخرا في دور العرض، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب تامر حسني: "قولت في فيلم بحبك في أحد المشاهد، إن الحياة بتعلمنا كل حاجة إلا القسوة بييجي حد يعلمها لنا، وقولت متوعدش وانت فرحان ومتاخدش قرار وانت زعلان، قد تندم في الحالتين، فلازم الاستقرار العقلي والعاطفي قبل أي وعد وأي قرار.



وتابع "الكلام ده مش مجرد حوار كتبته في فيلم لأ دي حقايق في الدنيا بشكل عام، عشان كده بحب أوصلها لكم من قلبي جايز تنفع حد فيكم، وبالنسبة للقسوة فعلاً بيجي حد يخلينا كده".







