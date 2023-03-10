الكشف على 357 مواطنا خلال قافلة طبية في المستعمرة الصحية بالقصير

نظمت مديرية الشئون الصحية في البحر الأحمر، قافلة طبية بوحدة المستعمرة الصحية، التابعة لإدارة القصير الصحية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تم خلال القافلة المجانية التي استمرت لمدة يومين، الكشف الطبي وصرف العلاج لـ357 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 73 فحصا معمليا، و22 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 36 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.