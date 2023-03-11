الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة |شاهد

خصص برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر التلفزيون المصري، فقرة عن حالة طقس السبت، يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

وأبرز التقرير المصور، أنه بالنسبة لطقس السبت، فمتوقع أن يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الرياح السطحية



وتابع التقرير المصور المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.





