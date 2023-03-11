حقيقة استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أو وصول أي شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار للموانئ المصرية وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق سليمة وآمنة، وخالية من أية أمراض وبائية، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة تحوي أمراض وبائية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، كما تخضع اللحوم بكافة أنواعها والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة، وتحت مراقبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، مُشيرةً إلى أنه لا يسمح باستيراد اللحوم من أي دولة لديها إصابات بمرض "جنون الأبقار" أو أية أوبئة أخرى، حيث أنه في حال اكتشاف أي أمراض وبائية في أي دولة موردة للحوم لمصر، يتم على الفور تعليق الاستيراد منها، بشكل قاطع، ولا يتم إعادة فتحه مجدداً إلا بعد التأكد من زوال المرض من قبل الهيئات البيطرية العالمية.



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