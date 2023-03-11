بالرقم القومي على موبايلك.. اعرف قيمة معاشك بعد الزيادة وموعد صرفه من هنا

الاستعلام عن المعاش أحد الامور الهامة لأصحاب المعاشات، لذا أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي تيسيرًا على مستحقيه، ومساعدتهم لمعرفة الزيادة عليه، فما التفاصيل…

الاستعلام عن المعاش من الموبيل

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي من خلال موقعها الرسمي « موقع التأمينات الاجتماعية»، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها للتسهيل على المواطنين، حيث مكنت أصحب المعاشات الاستعلام عن معاشهم والزيادات المستحقة باستخدام الرقم القومي، تزامنًا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من شهر أبريل القادم.

كيفية معرفة المعاش بالرقم القومي

يمكن لمستحق المعاش الاستعلام عن المعاش الخاص به بالرقم القومي من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

لابد من الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في البداية

قم بالتسجيل على الموقع كمستخدم

قم باختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات

انقر على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش

يمكن لمستحق المعاش استعراض تطور زيادة المعاش

قم بالضغط على بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي

يمكنك بذلك الاستعلام عن قبض المعاشات

صرف زيادة المعاشات ابريل القادم

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت أنه سيجري صرف زيادة المعاشات بالتزامن مع صرف معاشات أبريل القادم 2023، مع الزيادة المقرر صرفها في الأول من الشهر بحد أدنى 170 جنيهًا، وحد أقصى 1635 جنيهًا.

يبلغ عدد المستفيدين من زيادة المعاشات ما يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو .