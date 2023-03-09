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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حالات يلغى فيها صرف المعاشات.. قانون التأمينات الاجتماعية يوضح

معاشات
معاشات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، حتي لا يتعرضون للمسائلة، ومن الناحية الأخري عمل احتياطاتهم من الناحية المادية.

يستعرض “صدى البلد”، حالات إيقاف صرف المعاش لغير المستحقين، وذلك من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي حصر الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، إضافة إلي المادة 105، التي أفادت بأن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الوقف.

حالات وقف المعاش

ويتم وقف صرف المعاش المستحق فى حالة وفاة المستحق، أو زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

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حالات يستثنى فيها وقف صرف المعاش

ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

المعاشات


المادة 98 من قانون المعاشات


وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش و من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين

 الأرمل 

الأرملة 

الأبناء 

البنات 

الوالدان

الإخوة

الأخوات

المعاشات

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

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