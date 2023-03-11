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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. مفاجاة في تشكيل الأهلي ضد صن داونز

صدى البلد

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة صن داونز، التي تجمع الفريقين بعد قليل على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج  وأحمد قندوسي 
بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

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