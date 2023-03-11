سباقات وأنشطة " الوينج فويل " تجذب السياح على شواطئ دهب

جذبت سباقات وأنشطة الوينج فويل البحرية بدهب السياح من مختلف الجنسيات علي شواطئ دهب في منطقة اللاجونا التي تشتهر بالأنشطة البحرية، حيث نظمت مراكز الغوص بمدينة دهب بجنوب سيناء، الحدث السنوي العالمي "سي وينج دهب" بمنطقة اللاجون، وذلك تحت رعاية غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بمشاركة أكثر من 20 لاعبًا من مختلف جنسيات العالم.

واستعرض جميع المشاركين في السباق مهاراتهم في ممارسة أنشطة الوينج فويل، ويهدف السباق إلى الترويج السياحي لمدينة دهب بشكل عام، وسياحة الأنشطة البحرية في مصر بشكل عام، وجرى تنظيم هذه المسابقة من قبل بمنطقة البحيرة للترويج لأنشطة الجناح في دهب والرياضات المائية، وتقام المسابقة سنويًا تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وتعد جزيرة لاجونا دهب، أو كما يطلق عليها "شاطئ اللاجونا، من أجمل المناطق الطبيعية في مصر و العالم بأسره، لما تتميز به من اندماج ألوان الطبيعة المختلفة مع بعضها، حيث أنه مزيج بين الرمال الصفراء الذهبية والمياه الزرقاء، والسماء الصافية التي تتخللها أشعة الشمس.

وجزيرة اللاجونا هي المركز الرئيسي للغوص في مدينة دهب، ويتوافر بها مراكز لتعليم الغطس معتمدة على مستوى العالم ، ويتميز بتوافر العديد من الأنواع المختلفة للأسماك الملونة والشعاب المرجانية، لذا فهي المكان المفضل لمحبي المغامرة والغوص والاسترخاء، ويقصدها آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم كل عام.

ويعد شاطئ اللاجونا هو الشاطئ الرملي الوحيد بمدينة دهب، وتضم المنطقة عددًا من المطاعم و المقاهي للاستمتاع بالطعام و الشراب في هذه المنطقة الساحرة.

جدير بالذكر، أن مدينة دهب من أفضل المدن السياحية بجنوب سيناء، لما تتميز به من طبيعة ساحرة وطقس مميز، ومناطق بحرية للاستمتاع بالرياضات المائية المختلفة مثل جزيرة لاجونا دهب، ومنطقة البلوهول، إضافة إلى محمية ابو جالوم، و العديد من الأماكن السياحية الأخرى.

سباقات الوند سيرف

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