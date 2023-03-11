استبعاد حسين الشحات واثنين آخرين.. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام صن داونز

استبعد مارسيل كولر حسين الشحات لعدم الجاهزية والحراس مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف، الظهير الأيسر.

وجاءت دكة البدلاء أمام صن داونز كالآتي:

خالد عبد الفتاح، علي لطفي، رامي ربيعة، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عبد القادر، مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن تشكيل الفريق، لمواجهة صن داونز، التي تجمع الفريقين بعد قليل على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي

بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.