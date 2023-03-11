السعودية.. قرار عاجل بشأن تعديلات في علم المملكة

إضافة 3 تعديلات جديدة..

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة العربية السعودية، كشف عن التنسيق الرسمي لعلم السعودية، متضمناً تعديلات جديدة تم اعتمادها رسمياً.



وحسب الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة الثقافة ونشره الحساب الرسمي لمناسبة «يوم العلم» على صفحته الرسمية في منصة «تويتر» وموقعه الإلكتروني، 3 تعديلات جديدة في العلم الوطني للمملكة العربية السعودية، تمثلت في: إضافة الهمزات لعبارة التوحيد (الشهادتين)، وإضافة تشكيلات زخرفية، و اعتماد تعديل طفيف في قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد.

جدير بالذكر فإن السعوديين يحتفون في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة «يوم العلم» بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم»، وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.