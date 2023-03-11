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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تبدأ إنتاج طائرة تدريب مدمجة جديدة ودعم جوي قريب

صدى البلد

فقدت إيران الوصول إلى قطع غيار وصيانة أساطيل الطائرات الأمريكية والفرنسية بعد ثورة 1979 ، وفُرض عليها من مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة من 2007 إلى 2020. وبينما كان الهدف من القيود إضعاف القدرات الدفاعية لطهران ، إلا أن ذلك أدى إلى إنشاء مجمع صناعي دفاعي محلي متقدم.

قامت شركة إيران لصناعات الطيران العملاقة (IAIO) بطرح نسخة الإنتاج من طائرة ياسين - وهي طائرة تدريب خفيفة تعمل بالطاقة النفاثة وقادرة أيضًا على الطيران في مهام دعم جوي قريب (CAS).

وتم الكشف عن الطائرة الجديدة في حفل أقيم في طهران يوم السبت حضره وزير الدفاع محمد رضا أشتياني ، حيث تم تكليف الجنرال بإطلاق الإنتاج الضخم للطائرة رسميًا.

وقال أشتياني خلال الحفل ، مخاطبًا المراسلين والمهندسين المسؤولين عن تطوير وبناء ياسين: 'من بين اهتماماتنا الرئيسية تدريب الطيارين المقاتلين ، لأن العملية لها أهمية قصوى وتتطلب تدريب طائرات في فئات مختلفة'.

وقال القائد: 'الخصائص المحلية لطائرة التدريب تجعلها مناسبة للدعم الجوي القريب'.

في السابق ، كان الطيارون المقاتلون لدينا يتدربون في الخارج. المنطقة الأولى التي تأثرت بالعقوبات المفروضة على بلدنا كانت هذا المجال ، الأمر الذي خلق لنا صعوبات من حيث التدريب. 

وقال اللواء حميد وحيدي ، قائد القوات الجوية الإيرانية ، في الحدث. وقال 'استخدام الطائرة الجديدة سيجعل مدة التدريب أقصر وأكثر اكتمالا'.

وقال أشتياني إن معظم المعدات الموجودة في الطائرة تم توطينها ، مما يقلل من اعتماد إيران على قوى أو عوامل خارجة عن قدرتها على السيطرة.

وتم الكشف عن نموذج أولي لـ ياسين لأول مرة في أواخر عام 2019 ، مع تقديم نموذج الإنتاج يوم السبت على ما يبدو نسخة مطورة ومُحسَّنة تضم رادارًا مطورًا محليًا وإلكترونيات طيران ومحرك ومعدات هبوط ومقاعد طرد.

ايران مجلس الأمن القوات الجوية الطائرات الأمريكية العقوبات المفروضة محمد رضا اشتياني

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