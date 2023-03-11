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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

صدى البلد

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي عقد إجتماع طارئ مع مارسيل كولر عقب عودة الفريق من الكاميرون بعد مواجهة القطن يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقدم كولر تقريرا شاملا عن سبب هزيمة الأهلي من صن داونز بخماسية.

قرر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم ب الأهلي فرض حظر إعلامي وعدم الحديث لوسائل الإعلام داخل البعثة الحمراء في جنوب أفريقيا عقب الخسارة الثقيلة من صن داونز.

وفاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

خسارة ثقيلة ل الأهلي

وأنهى صن داونز الشوط الأول متقدما 3 / 1، حيث تقدم مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة، وتعادل الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 13، ثم سجل ثيمبا زواني الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 24 قبل أن يسجل توبهو موكوينا الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 61، ثم سجل بيتر شالوليلي الهدفين الرابع والخامس لصن داونز في الدقيقتين 72 و88.

ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن بذلك التأهل لدور الثمانية بالبطولة، وتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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