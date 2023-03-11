إيلون ماسك يعلن استعداده لشراء بنك سيليكون فالي الأمريكي

كتب مين ليانج تان ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رازر Razer - وهي شركة تبيع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر،- أنه يعتقد أن تويتر يجب أن تشتري مجموعة سيليكون فالي بنك المالية SVB ، مشيرا إلى أن هذا سيمكن تويتر من أن تصبح بنكا رقميا.

وفي رد قصير على التغريدة، كتب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر والمالك الأكبر لأسهمها، إيلون ماسك ، أنه منفتح أمام فكرة شراء سيليكون فالي بنك المالية، ولكنه لم يضف أية تفاصيل أو تعليقات إضافية على الأمر.



وتأتي تصريحات إيلون ماسك بعدما قرر المنظمون في سوق الأسهم الأمريكية إغلاق التداول على أسهم سيليكون فالي أمس الجمعة، بعدما سقط سعر السهم عند إغلاق تعاملات الخميس بنحو 60% ليسجل 106.04 دولارا للسهم، واستمرت خسائره خلال تداولات ما قبل السوق صباح الجمعة ليهوى بأكثر من 45% أخرى دون مستوى 60 دولار، وهو ما دفع المنظمين لإغلاق التداول عليه مع افتتاح الجلسة.

وجاء قرار المنظمين بعدما تسببت خسائر سهم سيليكون فالي بخسائر فادحة للقطاع المصرفي بأكبر البورصات العالمية، بعد التدفقات الخارجة القياسية للودائع، حيث تحرك مؤسسو الشركات الناشئة لسحب أموالهم من سليكون فالي يوم الخميس، متأثرين بانخفاض سعر السهم، إثر الإعلان عن زيادة رأس المال ليلة الأربعاء بعدما باعت سليكون فالي قدرا كبيرا من أسهما.

ويتم التعامل مع سيليكون فالي بنك الآن من قبل المستلمين، مما قد يؤدي إلى تأخير الوصول إلى الودائع لفترة طويلة من الزمن، ويأمل البعض أن يتقدم أحد المستثمرين الكبار لشراء المجموعة المالية بنهاية هذا الأسبوع، لتجنب مثل هذا السيناريو، مما أثار الجدل بشأن رد إيلون ماسك على التغريدة.

وأيد أحد مستخدمي تويتر ترحيب إيلون ماسك بالفكرة، مشيرا لأن شراء سيليكون فالي سيكون فرصة جيدة، لكن مستخدم آخر - يوضح ملفه الشخصي بأنه أحد مستثمري تسلا - عارض الفكرة، وكتب "ليبيع إيلون ماسك ما قيمته 20 مليار دولار أخرى من أسهم تسلا.. لا شكرا!".

ويذكر أن إيلون ماسك كان قد باع حوالي 23 مليار دولار من أسهم تسلا العام الماضي، للمساعدة في تمويل استحواذه على تويتر، مما تسبب بخسائر كبيرة لسعر سهم شركة صناعة السيارات الأمريكية، وهو ما قد يثير القلق بشأن تكرر هذا السيناريو إذا قام إيلون ماسك بشراء سيليكون فالي بنك المتعثر